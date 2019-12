© foto di Imago/Image Sport

Gareth Southgate vede un futuro roseo per la sua Inghilterra, che due anni fa ha condotto al quarto posto ai Mondiali: "Siamo decisamente più avanti rispetto a quando ci stavamo preparando per i Mondiali in Russia. In questo periodo abbiamo fatto passi da gigante. Vincere l'Europeo non è più facile rispetto ai Mondiali, basti vedere l'ultima edizione dove ai primi quattro posti si sono piazzate solo squadre europee. A queste vanno aggiunte Spagna, Germania, Portogallo. È un torneo di alto livello".