Inghilterra, Southgate su Mount e Chilwell: "Dovranno viaggiare separati dalla squadra"

Il commissario tecncio dell'Inghilterra, Gareth Southgate, è intervenuto in conferenza stampa per parla della sfida di domani contro la Germania. Su Mount e Chilwell: "Dovranno viaggiare separatamente dalla squadra. Hanno avuto, come sapete, programmi di allenamento individuali questa settimana. Le uniche sessioni in cui possono unirsi a noi sono quando non c'è l'allenamento completo della squadra, quindi questa è la base su cui dobbiamo prendere la decisione e poi da mezzanotte di stasera possono tornare liberamente con il gruppo". I due giocatori sono in isolamento dopo essere stati in contatto con lo scozzese Billy Gilmour, risultato poi positivo al Covid-19.