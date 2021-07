Italia-Spagna, la gara più giocata nella storia degli Europei: precedenti in perfetta parità

Italia-Spagna metterà per la settima volta le due nazionali di fronte in una fase finale degli Europei. Si tratta della gara più disputata nella storia di questa competizione, ma anche di una delle più giocate nella storia di entrambe le nazionali: finora, è stata giocata in ben 37 occasioni. Bilancio di parità assoluta: undici vittorie a testa, quindici i pareggi. Negativo l’ultimo precedente, un 3-0 incassato nelle qualificazioni mondiali da Ventura, fa sorridere però l’ultima gara giocata agli Europei, un indimenticabile 2-0 firmato da Chiellini e Pellé nel 2016.