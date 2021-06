Kanté e il Pallone d'Oro: "Non è un obiettivo ma un riconoscimento per quanto fatto"

vedi letture

Trascinatore assoluto del Chelsea, MVP delle semifinali e della finale di Champions. N'Golo Kanté può vincere il Pallone d'Oro? Ne ha parlato lo stesso centrocampista in conferenza stampa con la Francia: "Vivo la discussione con una certa distanza. Vengo da una grande stagione col Chelsea: siamo arrivati tra le prime quattro in campionato, in finale di FA Cup e abbiamo vinto la Champions. Penso solo a questo, è andata molto bene per tutti e non mi interessano altri discorsi. Adesso penso alla Francia. Qualche anno fa sono stato nella top-10 del Pallone d'Oro per la prima volta, ne ero felicissimo ma ovviamente vincerlo sarebbe un'altra cosa. Parliamo di un grande premio individuale che sarebbe frutto della stagione appena terminata. Non lo considero un obiettivo ma solo un riconoscimento per ciò che è stato fatto. Chi lo ha vinto ha avuto una grande carriera".