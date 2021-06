La UEFA accontenta alcuni giocatori: via le bottiglie fastidiose in conferenza, ma solo gli alcolici

vedi letture

Tempi duri per la UEFA e i suoi sponsor. Dopo che Cristiano Ronaldo ha rimosso le bottiglie di Coca-Cola in bella mostra durante una conferenza, anche Paul Pogba aveva fatto lo stesso con quelle di un famoso marchio di birra. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, dalle prossime conferenze sarà possibile non mostrare solo gli alcolici perché non permessi dalla religione di alcuni giocatori. Un'azione che però va in controtendenza con quanto successo a proposito delle "luci arcobaleno" negate alla Federcalcio tedesca, quando la UEFA ci tenne a sottolineare di essere un organo "politicamente e religiosamente neutrale".