LIVE TMW - QUAL. EURO2020 - Goleade Germania, Belgio, Russia e Olanda

Siamo giunti al termine della diretta dell’ultima giornata di qualificazioni a Euro2020. A tutti voi lettori di TMW buonanotte.

22.44 - Si sono concluse le gare della serata. Questi i risultati finali:

Olanda-Estonia 5-0

Germania-Irlanda del Nord 6-1

Galles-Ungheria 2-0

Slovacchia-Azerbaigian 2-0

Belgio-Cipro 6-1

San Marino-Russia 0-5

Scozia-Kazakistan 3-1

Polonia-Slovenia 3-2

Lettonia-Austria 1-0

Macedonia-Israele 1-0

OLANDA-ESTONIA 5-0

FISCHIO D’INIZIO

6' - Gol di Wijnaldum!! Olanda in vantaggio!! Traversone al bacio di Promes per il centrocampista che si coordina e porta in vantaggio i padroni di casa.

19' - Gol di Ake!! Raddoppia l'Olanda!! Calcio d'angolo affidato a Depay. Il suo cross è al bacio per la testa del difensore e raddoppio Olanda.

36' - Sorga!! Conclusione dell'attaccante estone da buona posizione con il pallone che si spegne a fondo campo.

—INTERVALLO—

50' - Stengs!! L'attaccante dell'AZ prova la conclusione potente, Lepmets respinge con entrambe le mani.

66' - Gol di Wijnaldum!! Terzo gol dell'Olanda!! Il centrocampista triangola con Stengs e supera il portiere estone per il 3-0.

74' - Weghorst!! L'attaccante olandese calcia dalla distanza trovando però la pronta risposta di Lepmets.

79' - Gol di Wijnaldum!! Manita dell'Olanda!! Stengs serve il centrocampista che da buona posizione firma la sua tripletta personale.

87' - Gol di Boadu!! Quinto gol dell'Olanda!! C'è gloria anche per il neo entrato che non ha problemi e superare Lepmets.

FISCHIO FINALE

GERMANIA-IRLANDA DEL NORD 6-1

FISCHIO D’INIZIO

7' - Gol di Smith!! Irlanda del Nord clamorosamente in vantaggio!! Siluro dalla distanza dell'esterno ospite con il pallone che non lascia scampo a Ter Stegen.

10' - Gnabry!! Occasion per la Germania!! L'esterno del Bayern colpisce da posizione ravvicinata ma Peacock-Farrell compie un grande intervento e salva tutto.

11' - Palo di Gundogan!! Germania vicina al pareggio!! Colpo di testa del centrocampista con Peacock-Farrell battuto ma la sfera colpisce il montante.

19' - Gol di Gnabry!! Pareggia la Germania!! Assist di Hector per l'esterno del Bayern che si coordina e firma la rete dell'1-1.

37' - Spinge la Germania che però non riesce a concretizzare le occasioni. Può agire di rimessa l'Irlanda del Nord che sta giocando molto bene.

43' - Gol di Goretzka!! Germania in vantaggio!! Cross basso dalla sinistra di Hector bucato da Gnabry. Ci arriva invece il centrocampista del Bayern che insacca nell'angolino.

—INTERVALLO—

47' - Gol di Gnabry!! Terzo gol della Germania!! Diagonale potente del calciatore del Bayern con il pallone che si insacca nell'angolino della porta di Peacock-Farrell.

60' - Gol di Gnabry!! Poker della Germania!! Ingresso in area dell'esterno che a tu per tu con Peacock-Farrell lo supera con un tocco in diagonale.

73' - Gol di Goretzka!! Manita della Germania!! Doppietta personale per il centrocampista del Bayern con una gran conclusione.

80' - Goleada per la Nazionale di Low che sta vincendo per 5-1 contro un'Irlanda del Nord in partita solo nel primo tempo.

91' - Gol di Brandt!! Sesto gol della Germania!! Conclusione vincente da parte del giocatore del Borussia Dortmund.

FISCHIO FINALE

GALLES-UNGHERIA 2-0

FISCHIO D’INIZIO

15' - Gol di Ramsey!! Galles in vantaggio!! Il centrocampista della Juventus colpisce di testa dall'interno dell'area. Nulla da fare per Gulacsi.

29' - Moore!! Galles vicino al raddoppio!! Colpo di testa del centravanti di casa dall'interno dell'area, pallone che si spegne di un soffio sul fondo.

38' - Sallai!! Occasione per l'Ungheria!! Il centrocampista del Friburgo si fa trovare all'interno dell'area ma Hennessey respinge la sua conclusione.

—INTERVALLO—

47' - Gol di Ramsey!! Raddoppia il Galles!! Ancora il centrocampista della Juventus a segno, abile a calciare con potenza sotto la traversa.

66' - James!! L'esterno gallese calcia con potenza ma con scarsa precisione mettendo alto sopra la traversa.

74' - Ramsey!! Occasione per il Galles!! Il centrocampista della Juve va vicino alla tripletta ma Gulacsi si supera.

FISCHIO FINALE

SLOVACCHIA-AZERBAIGIAN 2-0

FISCHIO D’INIZIO

14' - Kucka!! Occasione per la Slovacchia!! Il centrocampista del Parma viene pescato nello spazio ma la sua conclusione trova la pronta risposta di Balayev.

19' - Gol di Bozenik!! Slovacchia in vantaggio!! L'attaccante riceve un assist di Hamsik e la sua conclusione di prima intenzione si spegne alle spalle di Balayev.

39' - Partita equilibrata con la Slovacchia che prova a trovare il raddoppio senza però precisione. Tiene bene l'Azerbaigian.

—INTERVALLO—

50' - Gol annullato alla Slovacchia!! Pekarik scatta e mette alle spalle di Balayev ma è tutto fermo per una sua posizione irregolare.

66' - Ci prova l'Azerbaigian con Mustafazada ma la sua conclusione in seguito ad un corner termina larga sul fondo.

75' - Stop e tiro dall'interno dell'area di Bero ma la sua conclusione trova la facile parata di Balayev.

86' - Gol di Hamsik!! Raddoppia la Slovacchia!! Conclusione dalla distanza dell'ex Napoli con il pallone che beffa Balayev.

FISCHIO FINALE

BELGIO-CIPRO 6-1

FISCHIO D’INIZIO

14' - Gol di Ioannou!! Cipro in vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore calcia di prima intenzione superando Mignolet.

16' - Gol di Benteke!! Pareggia il Belgio!! Conclusione di Carrasco respinta, il più lesto ad avventarsi sul pallone è il centravanti che riequilibra subito il match.

36' - Gol di De Bruyne!! Belgio in vantaggio!! Padroni di casa che ribaltano il punteggio con il centrocampista del City, abile a calciare e fortunato a trovare l'errore di Neofytos.

41' - Gol di De Bruyne!! Tris del Belgio!! Il centrocampista della Nazionale di casa scambia con Carrasco e supera Neofytos.

44' - Gol di Carrasco!! Il Belgio cala il poker!! Traversone basso di Hazard per il giocatore del Dalian Yifang che gonfia la rete.

—INTERVALLO—

51' - Autogol di Christoforou!! Manita del Belgio!! Il difensore ospite è sfortunato e, nel tentativo di liberare l'area, mette alle spalle del proprio portiere.

68' - Gol di Benteke!! Dilaga il Belgio!! Chiude il set la Nazionale di Martinez con De Bruyne che serve un pallone d'oro per l'attaccante che segna il 6-1.

76' - Benteke!! Conclusione potente dalla distanza da parte dell'attaccante belga, Neofytos respinge.

FISCHIO FINALE

SAN MARINO-RUSSIA 0-5

FISCHIO D’INIZIO

3' - Gol di Kuzyaev!! Russia in vantaggio!! Rasoiata del centrocampista ospite dall'interno dell'area che si spegne alle spalle di Simoncini.

11' - Dzyuba!! Miranchuk crossa per la testa dell'attaccante russo ma la sua incornata non inquadra lo specchio della porta.

19' - Gol di Petrov!! Raddoppia la Russia!! L'esterno della Nazionale ospite colpisce da posizione ravvicinata superando Simoncini.

35' - Miranchuk!! Occasione per la Russia!! Conclusione velenosissima del trequartista ospite ma Simoncini è attento e salva la sua porta.

—INTERVALLO—

49' - Gol di Miranchuk!! Terzo gol della Russia!! Il centrocampista della Lokomotiv riceve un cross di Petrov e di testa supera Simoncini.

56' - Gol di Ionov!! Poker della Russia!! L'esterno della Nazionale russa calcia dalla distanza con il pallone che entra nella porta di Simoncini.

78' - Gol di Komlichenko!! Quinta rete della Russia!! Il neo entrato riceve al centro dell'area e con una precisa conclusione infila ancora una volta Simoncini.

FISCHIO FINALE

SCOZIA-KAZAKISTAN 3-1

FISCHIO D’INIZIO

10' - Ci prova la Scozia con McGregor che riceve da Forrest ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

27' - Ancora Scozia in avanti con Forrest ma la sua conclusione viene neutralizzata senza problemi da Nepogodov.

34' - Gol Zainutdinov!! Kazakistan in vantaggio!! Conclusione dalla distanza da parte del centrocampista del Rostov con il pallone che supera Marshall.

—INTERVALLO—

48' - Gol di McGinn!! Il pareggio della Scozia!! Punizione perfetta del centrocampista di casa con la sfera che gonfia la rete.

64' - Gol di Naismith!! Scozia in vantaggio!! Colpo di testa vincente dell'attaccante con la sfera che supera Nepogodov.

80' - Ultimi dieci minuti di gara con la Scozia che ha capovolto il punteggio: 2-1 avanti sul Kazakistan.

91' - Gol di McGinn!! Terza rete della Scozia!! Il centrocampista riceve in area di rigore e con una conclusione precisa arrotonda il punteggio per i suoi.

FISCHIO FINALE

POLONIA-SLOVENIA 3-2

FISCHIO D’INIZIO

3' - Gol di Szymanski!! Polonia in vantaggio!! Sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo, l'esterno calcia dalla distanza insaccando nella porta di Oblak.

14' - Gol di Matavz!! Pareggio della Slovenia!! Ilicic inventa per l'attaccante che da ottima posizione supera Szczesny.

23' - Piszczek!! Cross al bacio di Zielinski per la testa del difensore ma il pallone termina a lato di molto.

36' - Lewandowski!! Occasione per la Polonia!! Colpo di testa dell'attaccante del Bayern con Oblak che compie un bell'intervento.

—INTERVALLO—

56' - Gol di Lewandowski!! Polonia in vantaggio!! Assist di Jedrzejczyk per l'attaccante del Bayern che da posizione ravvicinata non può sbagliare.

61' - Gol di Ilicic!! Pareggia la Slovenia!! Matavz restituisce il favore all'attaccante dell'Atalanta che pareggia i conti.

68' - Lewandowski!! Occasione per la Polonia!! Gran botta dalla distanza dell'attaccante con Oblak che si distende e respinge.

81' - Gol di Goralski!! Polonia ancora avanti!! Sponda di Grosicki per il centrocampista che da ottima posizione supera Oblak.

86' - Rosso per Kurtic!! Slovenia in dieci!! Il centrocampista della Spal, già ammonito, riceve il secondo provvedimento disciplinare guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi.

FISCHIO FINALE

LETTONIA-AUSTRIA 1-0

FISCHIO D’INIZIO

8' - Oss!! Occasione per la Lettonia!! Che conclusione dai trenta metri del centrocampista della Nazionale di casa con la sfera che termina di poco sul fondo.

17' - Gregoritsch!! Austria pericolosa!! Conclusione con il mancino da parte dell'attaccante austriaco con la sfera che termina a lato di un soffio.

36' - Austria pericolosa con Ilsanker che prova la conclusione dall'interno dell'area ma il pallone viene respinto.

—INTERVALLO—

57' - Onisiwo!! Sventola da parte dell'attaccante del Mainz dall'interno dell'area, pallone che termina alto sopra la traversa.

65' - Gol di Oss!! Lettonia in vantaggio!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Savalnieks, il centrocampista calcia da buona posizione e porta avanti i suoi.

74' - Partita molto equilibrata con le due Nazionali che provano a rendersi pericolose ma difettano nell'ultimo passaggio o nella precisione della conclusione.

MACEDONIA-ISRAELE 1-0

FISCHIO D’INIZIO

4' - Elmas!! Occasione per la Macedonia!! L'attaccante del Napoli riceve da Kostadinos e calcia in porta ma Ariel Harush si salva in corner.

19' - Kostadinov!! Ancora un'occasione per la Macedonia con una conclusione dell'attaccante che termina sul fondo.

35' - Ancora Macedonia con Elmas che cerca la conclusione dall'interno dell'area ma questa volta l'attaccante del Napoli non inquadra lo specchio della porta.

47' - Gol di Nikolov!! Macedonia in vantaggio!! In seguito ad un corner, il centrocampista calcia da posizione ravvicinata superando Ariel

Harush.

—INTERVALLO—

46' - Zahavi!! Gran botta dell'attaccante israeliano da buona posizione, Dimitrievski alza sopra la traversa.

65' - Elmas!! Conclusione da posizione decentrata da parte dell'attaccante del Napoli, Ariel Harush si distende e mette in calcio d'angolo.

74' - Ci prova Israele con un colpo di testa di Zahavi che però termina lontano dallo specchio della porta.

85' - Ultime battute del match con la Macedonia sempre avanti 1-0 su Israele.

FISCHIO FINALE

20.39 - Le 20 Nazionali impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi campi da gioco. Fra poco al via i match.

20.21 - Saranno dieci le sfide della serata:

Olanda-Estonia

Germania-Irlanda del Nord

Galles-Ungheria

Slovacchia-Azerbaigian

Belgio-Cipro

San Marino-Russia

Scozia-Kazakistan

Polonia-Slovenia

Lettonia-Austria

Macedonia-Israele

20.16 - Questa sera si concluderà la fase di qualificazione al prossimo Europeo con la gare dei gruppi G e I, la decima per questi due raggruppamenti, e dei gruppi C ed E, arrivati all'ottava.

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per l'ultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni a Euro2020.