© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Virgil Van Dijk, difensore di Liverpool e Olanda e fra i principali candidati alla vittoria del Pallone d'Oro, ha parlato dell'ottimo momento della sua Nazionale: "Sono felice di tornare all'Europeo, è il nostro habitat. Per i tifosi significa tanto. Per noi è stata dura non essere all'ultimo Europeo e all'ultimo Mondiale. Ora dovremo abituarci nuovamente a certe competizioni, sappiamo di dover crescere ancora tanto".