Non capita a tutti di avere una seconda occasione, soprattutto nel mondo del calcio. La Polonia, però, ha voluto concedere tutti gli onori alla bandiera Lukasz Piszczek, che aveva annunciato l'addio alla Nazionale dopo il fallimento nel Mondiale 2018. Ieri, il terzino del Borussia Dortmund è stato omaggiato dai compagni e dagli avversari: il CT Brzeczek gli ha concesso l'ingresso in campo al termine del primo tempo nella sfida contro la Slovenia. Piszczek lascia così definitivamente, dopo 66 presenze e 3 reti. Questo il suo commento a fine partita: "Questa serata è stata speciale, la mia storia con la Polonia è stata meravigliosa. Non dimenticherò mai quei momenti, ho realizzato i miei sogni".