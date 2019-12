© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'autore del primo gol del Portogallo, Bruno Fernandes ha commentato a fine partita il 2-0 conquistato contro il Lussemburgo che è valso la qualificazione agli Europei 2020: "È stata una buona partita nonostante le condizioni. Abbiamo dato tutto. Ci sono incontri come questo in cui la qualità non viene fuori così facilmente. Oggi è stato molto difficile giocare su questo campo e anche gli avversari erano molto motivati".