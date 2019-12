© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

La Serbia vede sfumare le possibilità di qualificazione a Euro 2020, almeno alttraverso il girone di qualificazione. Al di là della vittoria del Portogallo, che comunque sarebbe finito davanti alla selezione serba, quest’ultima non è riuscita ad aver ragione dell’Ucraina. 2-2 il risultato finale: serbi avanti con Tadic, poi pareggio di Yaremchuk. Nel secondo tempo i serbi si riportano avanti con Mitrovic, ma in pieno recupero arriva il definitivo 2-2 firmato da Besiedin. L’Ucraina resta dunque stabile al primo posto nel girone B con 19 punti, la Serbia finisce terza a 14. Per la selezione serba ora l'ultima speranza sono gli spareggi.