© foto di Imago/Image Sport

Colpi di scena a non finire nell'ultima giornata del Gruppo D di qualificazioni a Euro2020. La Svizzera era padrona del proprio destino e alla fine trova il pass per la rassegna continentale grazie al successo esterno per 6-1 contro Gibilterra. L'altra qualificata, col brivido, è la Danimarca. 1-1 il risultato finale contro l'Irlanda che chiude terza e va agli spareggi insieme alla Georgia. Chiude a zero, invece, Gibilterra. Di seguito la classifica completa del Gruppo D:

Svizzera 17

Danimarca 16

Irlanda 13 *

Georgia 8 *

Gibilterra 0

in neretto le squadre qualificate

* squadre che dovranno affrontare gli spareggi