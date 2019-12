© foto di Imago/Image Sport

Sono terminati i primi tempi delle ultime gare di qualificazione ad Euro2020 del gruppo H. La Francia all'intervallo sta vincendo 2-0 in casa dell'Albania grazie alle reti di Tolisso e Griezmann. Stesso risultato per la Turchia che sta battendo Andorra grazie alla doppietta di Unal mentre l'Islanda sta vincendo 1-0 in casa della Moldavia grazie alla rete di Bjarnason.

QUAL. EURO2020 - GRUPPO A

Risultati parziali

Albania-Francia 0-2 (Tolisso, Griezmann)

Andorra-Turchia 0-2 (Unal, rig. Unal)

Moldavia-Islanda 0-1 (Bjarnason)