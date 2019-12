© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Olanda. Negli Orange, a caccia di tre punti per conquistare il pass a Euro 2020, ci sono due "italiani" in campo: De Ligt in difesa e De Roon a centrocampo.

Irlanda del Nord 4-3-3: Peacock-Farrell; C.Evans, Cathcart, J.Evans, Lewis; McNair, S.Davis, Saville; Dallas, Mageniss, Whyte.

Olanda 4-3-3: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; F. de Jong, De Roon, Berghuis; Promes, Van de Beek, Babel.