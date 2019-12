© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida importante per la Germania, che contro la Bielorussia vuole portare a casa tre punti importanti per la qualificazione a Euro 2020. Tridente pesante per la Germania, con Gortzka e Werner a supporto di Gnabry.

Germania 4-3-3: Neuer; Klostermann, Ginter, Koch, Schulz; Gundogan, Kimmich, Kroos; Goretzka, Gnabry, Werner.

Bielorussia 4-1-4-1: Gutor; Matverichik, Martynovich, Naumov, Polyakov; Maevski; Kovalev, Dragun, Nekhaychik, Stasevich; Laptev.