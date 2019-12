© foto di Imago/Image Sport

Sono arrivate tutte vittorie esterne nell'ultima giornata del Gruppo H delle qualificazioni all'Europeo. Francia e Turchia sono già qualificate ma hanno vinto rispettivamente per 2-0 sul campo dell'Albania grazie alle reti di Tolisso e Griezmann e per 2-0 sul campo di Andorra con la doppietta di Unal. Vittoria anche per l'Islanda che ha battuto 2-1 la Moldavia con i gol di Bjarnason e Sigurdsson che ha sbagliato anche un rigore.

QUAL. EURO2020 - GRUPPO A

Albania-Francia 0-2

Andorra-Turchia 0-2

Moldavia-Islanda 1-2