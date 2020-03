Rabiot e il ritorno con la Nazionale. Il Presidente della Federazione non è ottimista

Il Presidente della Federazione francese di calcio, Noel Le Graet, ha parlato del possibile ritorno di Adrien Rabiot della Juventus con la Francia. Il centrocampista rifiutò di essere tra le riserve per il Mondiale del 2018 e ora è in ballo la sua chiamata per le Olimpiadi. "Rabiot non è sospeso ma non ho comunicazioni su di lui dal ct Ripoll. La Nazionale A? E' complicato se tutti i titolari stanno bene. Non ho mai avuto niente contro Rabiot, è bello rivederlo in un club importante".