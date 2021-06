Serata magica per Dolberg: è il più giovane a segnare 2 gol agli Europei dai tempi di Balotelli

Kasper Dolberg è stato il grande protagonista nella vittoria della Danimarca sul Galles: la sua doppietta ha aperto la strada alla squadra di Hjulmand, che ha vinto 4-0 e si è qualificata per i quarti di Euro 2020. L'attaccante del Nizza è il primo giocatore danese a segnare almeno due gol in una partita in un torneo importante dopo Nicklas Bendtner contro il Portogallo a Euro 2012. E Dolberg, a 23 anni e 263 giorni, è anche il giocatore più giovane ad aver segnato almeno due gol in una singola partita dopo Mario Balotelli, che ci riuscì nell'indimenticabile Italia-Germania (semifinale sempre di Euro 2012) a 21 anni e 321 giorni.

2 - Kasper Dolberg is the first Danish player to score at least twice in a match at a major tournament since Nicklas Bendtner against Portugal in EURO 2012. Lords. #WALDEN #EURO2020

— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2021