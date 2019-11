Serbia, Milinkovic-Savic: "È il momento clou della mia carriera"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, parlando dal ritiro della propria Nazionale ai microfoni di Sport Klub, ha analizzato il proprio momento dal punto di vista fisico: "In questo momento sto molto bene. Ho giocato una partita contro il Lussemburgo, a ottobre non ho potuto rispondere alla chiamata della Serbia per un infortunio. Adesso abbiamo altre due partite e in generale non vedo l'ora che arrivi la Nazionale, perché è il momento clou della mia carriera. Penso che dobbiamo prepararci come a qualsiasi altra partita. Il nostro destino dipende dal Portogallo, quindi faremo del nostro meglio per vincere e poi vedremo cosa avrà fatto il Portogallo. Per quanto riguarda gli eventuali spareggi, abbiamo controllato chi potremmo incontrare, ma prima ci concentriamo sulle ultime due partite del girone per cercare di vincerle entrambe e sperare in un inciampo del Portogallo. Se dovremo giocare i playoff di marzo, arriveremo sicuramente pronti".