Una rivoluzione improvvisa e inaspettata. La Federcalcio spagnola ha riportato Luis Enrique sulla panchina della Nazionale e Robert Moreno, il tecnico che ha guidato la Roja dopo la rinuncia dell'ex tecnico di Roma e Barcellona per i noti problemi familiari, non l'ha presa benissimo. Moreno ha comunicato la notizia in lacrime ai giocatori e ha disertato la conferenza stampa, poi ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha confermato l'addio. Secondo El Chiringuito, le parti avrebbero trovato un accordo per la risoluzione del contratto, con la RFEF che pagherà una buonuscita di 600 mila euro. Moreno quindi non tornerà a vestire i panni di vice di Luis Enrique.