Nulla è cambiato per Robert Moreno, il commissario tecnico della Spagna che sta pian piano convincendo tutti nel suo Paese grazie alle ottime prestazioni della sua nazionale. Insediatosi in panchina per l'improvvisa rinuncia di Luis Enrique (colpito da un brutto lutto), benché senza esperienza il c.t. spagnolo s'è conquistato la fiducia della Federazione e, secondo Marca, fino all'Europeo ci sarà ancora lui a guidare la Roja. Poi sarà proprio Euro2020 a decidere il suo futuro.