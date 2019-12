© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il sorteggio dei gironi del prossimo Europeo, il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha commentato così il gruppo che vedrà la Roja confrontarsi con Svezia, Polonia e la Vincitrice del Play-Off B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia): "Apparentemente è un buon girone, ma gli allenatori fanno schifo e pensiamo sempre di non poterci fidare delle partite, dobbiamo vincerle e sarà difficile lì. Robert Moreno? Non sono qui per fare una partita a tennis o paddle, ho già dato la mia versione. Favoriti per l'Europeo? Siamo nel gruppo dei favoriti, dopo quello che ha vinto la Nazionale, merita fiducia. È importante trasmetterlo ai giocatori".