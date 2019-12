© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata da dimenticare per Raymond Farrugia, CT di Malta. La sua squadra ha perso nettamente contro la Spagna, per 7-0: una sconfitta che lascerà un segno non solo metaforico, perché l'allenatore ha rimediato una ferita alla testa sbattendo contro la panchina; è stato subito soccorso dallo staff medico, che dopo diversi minuti ha applicato un cerotto sulla fronte dello sfortunato Farrugia. Tra l'altro, il tecnico era tra i 22 in campo il 21 dicembre 1983, quando Malta subì lo storico 12-1 dalla Roja.