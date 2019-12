© foto di J.M.Colomo

Luis Enrique è ad un passo dal ritorno sulla panchina della Spagna. Il ct della Roja aveva rinunciato all'incarico a giugno per stare vicino alla figlia gravemente malata ma ora secondo Cadena Cope si sarebbe deciso a tornare in sella, dando il proprio ok alla proposta della RFEF di guidare la Spagna a Euro 2020.

Robert Moreno, attuale ct ad interim, tornerebbe a far parte dello staff tecnico dell'ex allenatore di Roma e Barcellona.