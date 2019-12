© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Spagna si impone 7-0 contro Malta. Tra i titolari, in una formazione rimaneggiata dal turnover, anche Pablo Sarabia, in forza al PSG, che vuole conquistarsi un posto per Euro2020: "L'obiettivo è questo, restare qui con la nazionale anche per l'Europeo. So che sarà difficile, ma proverò a sfruttare tutte le opportunità che mi si presenteranno per convincere il commissario tecnico".