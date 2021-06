Svezia, Andersson: "Ho fatto una verifica con Ibrahimovic, non è tanto avanti nella riabilitazione"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è recentemente tornato in nazionale, ma ha dovuto rinunciare agli Europei a causa di un infortunio. Il c.t. della Svezia Janne Andersson non ha potuto convocarlo neanche nella lista 'supplementare' (dovuta alle positività di Kulusevski e Svanberg) e in conferenza stampa ne ha spiegato i motivi: "Ho avuto un contatto con Zlatan. Ho fatto un'ulteriore verifica per vedere come sta andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho voluto fare una verifica per sicurezza. Non è tanto avanti nella riabilitazione".