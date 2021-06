Svizzera, Petkovic sfida la Francia: "Con tutto il rispetto per gli avversari, proveremo a passare"

vedi letture

Conferenza stampa di rito per Vladimir Petkovic, che alla vigilia del match che vedrà impegnata la sua Svizzera contro la Francia ha dichiarato: "La Francia ha moltissimi buoni giocatori, nonostante gli infortuni. Dobbiamo concentrarci sul nostro sistema e, con grande rispetto per l'avversario, cercheremo di andare avanti. A questo punto della competizione è l'unica cosa da fare. Negli ultimi due anni siamo riusciti a fare ottime prestazioni contro nazionali forti. Dovremo cercare di mettere a frutto i nostri punti di forza: contro una squadra forte come la Francia, se non daremo il 100% non sarà sufficiente. Loro dovranno dare almeno l'80%, noi il massimo". Il tecnico ha poi ricordato l'eliminazione nella precedente edizione, quella del 2016: "Dai momenti difficile si impara. In quella partita contro la Polonia avremmo meritato di passare il turno, ai rigori hai bisogno di fortuna. Abbiamo imparato da quella partita, così come dalla sconfitta contro la Svezia nel Mondiale del 2018".