La Bosnia, dopo aver annunciato qualche settimana fa la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo con il precedente ct, il croato Robert Prosinecki, ha reso noto nella giornata di ieri il nome del suo sostituto, incaricato temporaneamente di guidare la squadra per le partite dei playoff di qualificazione ad Euro 2020, prima contro l'Irlanda del Nord e poi eventualmente con la vincente di Slovacchia-Irlanda: Dusan Bajevic. Tecnico esperto (71 anni), non allena però da ben 7 anni, anche se nel suo palmares di tecnico ha tante vittorie nel campionato greco, con AEK ed Olympiacos, in cui si è portato a casa ben otto campionati e un totale di tredici titoli.