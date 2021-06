Ungheria-Portogallo 0-3, Rossi: "Deluso dal risultato, questa differenza di gol non si è vista"

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, come riportato da origo.hu ha commentato così la sconfitta per 3-0 contro il Portogallo. "Sono deluso dal risultato, questa differenza di tre gol non c'è stata durante la partita. È stata una grande sfortuna che all'84' abbiano segnato un gol come quello che hanno fatto. Abbiamo ancora due partite, dobbiamo guardare avanti, non indietro. Durante la pausa ho detto di essere più coraggiosi, attaccare di più per avere opportunità. In questo caso, devi giocare esattamente. Negli ultimi 20 minuti, forse non ci siamo concentrati abbastanza. Non possiamo iniziare a piangere, dobbiamo continuare a lottare".