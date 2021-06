Vicepres. Commissione Europea torna sulla questione: "No alle finali di Euro 2020 a Wembley"

Continuano le discussioni tra Regno Unito, UEFA e Unione europea attorno alle fasi finali di Euro 2020 in programma a Wembley. Il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, è intervenuto di fronte al Parlamento comunitario tornando sulla questione: "Non ne abbiamo discusso in Commissione, non spetta a noi ma all’UEFA decidere. Tuttavia, quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i miei dubbi sulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali a Wembley in uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’Ue".