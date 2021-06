Zambrotta: "Spinazzola può diventare un giocatore di riferimento. Chiesa arma in più"

"Con il gruppo che ha a disposizione Mancini e i cambi su cui può contare, ovvero alternative molto valide ai titolari, le possibilità per arrivare fino in fondo ci sono tutte". Parla così Gianluca Zambrotta, a La Gazzetta dello Sport: "Quanto mi rivedo in Spinazzola? Sta facendo davvero bene, ha grande velocità, salta sempre il primo avversario. Mi fa piacere che mi abbia citato in qualche intervista. Può migliorare ancora tanto e diventare un giocatore di riferimento nel suo ruolo".

Un giocatore su cui puntare contro il Belgio? "Punto molto su Chiesa, per me è giocatore di grandissime prospettive. Ha fatto un grandissimo salto di qualità nel passaggio dalla Fiorentina alla Juve, l’arma in più per questa Nazionale. Così come lo sono Pessina e Locatelli".