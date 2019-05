© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scorso anno contro il Real Madrid, quest'anno contro la vincente della doppia sfida fra Ajax e Tottenham. Il Liverpool di Jurgen Klopp è in finale di Champions League per la seconda volta consecutiva, un dato statistico che fa poco effetto se paragonato alle 3 del Real Madrid ma che assume rilievo se letto in ottica inglese. Perché l'ultima volta che una squadra britannica aveva raggiunto la finale della massima competizione europea per due volte consecutive era nel 2009, ovvero 10 anni fa. All'epoca il Manchester United di sir Alex Ferguson era una delle squadre più forti del mondo e dopo il successo (contro il Chelsea) del 2008 i Red Devils raggiunsero la finale anche l'anno seguente (gara poi persa contro il Barça). Oggi, esattamente 10 anni dopo, la storia si ripete, seppur con interpreti diversi.