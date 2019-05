3-1 e capriola per esultare: Aubameyang fa felice l'Arsenal

Quinto gol in questa Europa League per Pierre Emerick-Aubameyang che trova un gol pesante contro il Valencia: è il 3-1 che chiude la gara all'Emirates: nonostante una difesa con quattro centrali e due terzini dal 1', cade la formazione di Marcelino al 91'. Classica capriola poi per esultare per il puntero gabonese davanti ai tifosi in festa.