© foto di imago sportfotodienst

Vittoria in goleada per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nella sfida del Boxing Day contro il Newcastle. Dopo essere passati in svantaggio per il gol di Longstaff i Red Devils hanno prima pareggiato con Martial e poi sono andati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Greenwood e Rashford prima dell'intervallo. Nella ripresa ancora Martial ha fissato il puntaggio sul 4-1 finale. Grazie a questa vittoria lo United è salito a 28 punti in classifica, al settimo posto e a -4 dal Chelsea quarto.