4 su 4 per il Bayern. Battuto l'Olympiacos, qualificazione vicina

Il Bayern Monaco vince ancora, quarto successo in altrettante gare nel girone di Champions League. 2-0 il punteggio finale dei bavaresi contro l'Olympiacos. Apre le marcature, tanto per cambiare, il solito Robert Lewandowski, poi nel finale la rete dell'ex nerazzurro Ivan Perisic. I tedeschi sono ad un passo dalla qualificazione: se il Tottenham batte la Stella Rossa, arriverà la matematica qualificazione per i bavaresi.

Bayern Monaco-Olympiacos 2-0 (69' Lewandowski, 89' Perisic)