40 milioni per Grujic: il prestito a Berlino fa guadagnare il Liverpool

40 milioni di euro. E' la richiesta che il Liverpool ha fissato per Marko Grujic, che nel Merseyside è stato meteora ma che sta vivendo una nuova vita lontano dalla Premier League. In prestito all'Herta Berlino ha segnato 4 gol in 19 partite, giocando gare molto importanti. Secondo ESPN è questa la richiesta fatta all'Atletico Madrid che potrebbe perdere Rodri: il Manchester City è difatti pronto a pagare la clausola rescissoria dell'ex mediano del Villarreal.