© foto di PhotoViews

Il Barcellona forza la mano per salutare Philippe Coutinho. Sport prosegue nell'analisi del futuro del brasiliano che ha di fatto le porte chiuse in casa blaugrana. Vuole far spazio per provare l'assalto a Neymar del PSG. Col Tottenham ci sono stati contatti, il Manchester United c'è (anche se il primo obiettivo è Christian Eriksen). Saranno 48 ore di follia per Cou, l'entourage è certo: il futuro è dietro l'angolo, ma lontano da Barcellona.