825 giorni in hotel. Mourinho e una strana scelta per vivere a Manchester

© foto di imago sportfotodienst

In Inghilterra sta facendo discutere un'inchiesta del Daily Mail in cui si racconta la vita di José Mourinho che oggi, 825 giorni dopo il suo arrivo a Manchester, continua a vivere nell'Hotel Lowry. Nonostante abbia un contratto fino al 2020. Il tabloid spiega come la Suite Riverside in cui risiede lo Special One dal giorno del suo arrivo ha un costo di circa 600 sterline a notte, per un totale di oltre 500mila euro spesi solo per il soggiorno.