A Bola sulla crisi dello Sporting: "C'era una volta una squadra"

Juventus, Golovin in pugno: 20 milioni per il russo del CSKA

Torino, Damascan in bilico: serve il passaporto comunitario

Inter, possibile contatto tra Wanda Nara e la Juventus per Icardi

Juve, blindato Pjanic: pronto un nuovo maxi contratto per il bosniaco

Liverpool, offensiva per Shaqiri: è l'alternativa a Fekir per l'attacco

Torino, casting per l'attacco: piacciono Defrel e Falcinelli

Bologna, Destro vuole convincere Inzaghi: "Non lascio da sconfitto"

Chievo Verona, Regini o Letizia: due nomi per il dopo Gobbi

Lazio, sondaggio con l'Udinese per Jankto: Pozzo vuole 15 milioni

Fiorentina, il club chiude alle voci sui big: "Le fondamenta non si toccano"

Samp, Berisha al posto di Praet: il belga via per la clausola

Chievo, Sorrentino: "Futuro altrove? No, sono tornato per chiudere qui"

Inter, per Nainggolan contratto record: 5 milioni di euro per 5 anni

Milan, in arrivo 5 milioni di euro: Bertolacci a un passo dal Genoa

Derby della Lanterna per Paciencia del Porto

SPAL, possibile investimento da 2 milioni per Tawamba

Lazio su Wesley del Bruges, Tare pronto a volare in Belgio per chiudere

A Bola di questa mattina apre in prima pagina titolando: "C'era una volta una squadra". Il riferimento è allo Sporting Lisbona che si sta sgretolando a colpi di rescissioni per giusta causa. Dopo William, Gelson, Bruno Fernandes, Bas Dost, Rui Patricio e Podence, anche Acuna e Battaglia sono sul punto di dire addio ai Leoni .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy