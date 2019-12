© foto di Simone Bernabei

La scorsa estate il possibile ritorno di Neymar al Barcellona ha riempito titoli e pagine di mercato. Il brasiliano alla fine è rimasto al PSG, ma il sentimento di O' Ney per i colori balugrana continua ad essere forte e chissà che in un futuro non troppo lontano le due strade possano incrociarsi di nuovo. Intanto il brasiliano mantiene vivi i rapporti con Leo Messi e Luis Suarez, come dimostra uno scatto pubblicato da lui stesso sulle proprie Instagram Stories in cui sorridente si mette in posa con i vecchi compagni della MSN. L'occasione è capitata in Uruguay, a Punta del Este, località scelta dai coniugi Suarez per rinnovare i propri voti di matrimonio. Per l'occasione erano presenti parenti e amici, fra cui proprio Messi e Neymar.