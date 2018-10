A.Turan sotto inchiesta per il golpe del 2016. Indagati anche Emre e Okan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altri guai per Arda Turan, da troppo tempo ormai alla ribalta delle cronache per fatti extra-campo. Secondo quanto riportato da Hurriyet la Procura di Istanbul ha aperto un'inchiesta a suo carico per i presunti legami con il gruppo islamista di Fethullah Gülen e averlo aiutato nel tentato colpo di stato del 2016. Sempre per gli stessi fatti è stata aperta un'inchiesta nei confronti di Emre Belozoglu, anch'egli al Basaksehir e a un altro ex interista: Okan Buruk. Sotto la lente di ingrandimento anche Bulent Korkmaz.