© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'idea di mercato suggestiva per il Leeds. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, il club attualmente allenato da Bielsa starebbe pensando per la prossima estate al ritorno di Aaron Lennon. Infortunato da dicembre, il giocatore classe '87 del Burnley ha infatti iniziato la sua carriera da professionista a Elland Road nel 2003, per poi vestire negli anni successivi le maglie di Tottenham ed Everton. Ad oggi, il Leeds si trova al primo posto della classifica di Championship (la serie B inglese) a pari merito col Norwich.