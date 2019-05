Aaron Ramsey commosso. Quest'oggi l'Emirates Stadium ha salutato il centrocampista gallese che, dopo undici stagioni, lascerà l'Arsenal per proseguire la sua carriera alla Juventus.

I numeri di Ramsey all'Arsenal - Undici stagioni, 369 presenze, 64 gol e 62 assist: questo lo score di Ramsey con la casacca dei gunners che non potrà disputare le gare finali di questa stagione a causa di un infortunio.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…

THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q

— Arsenal FC (@Arsenal) 5 maggio 2019