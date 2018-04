Abidal: "Lazio imparerà dagli errori. Roma, vittoria finale possibile"

© foto di Alessio Alaimo

Éric Abidal, ex esterno del Barcellona e ambasciatore della finale di Europa League a Lione, ha parlato dopo i sorteggi delle semifinali al microfono di Sky Sport.

Semifinale fantastica tra Arsenal e Atl.Madrid? "Sono due grandissime squadre, è una semifinale che sembra una vera e propria finale. Ma è il destino, entrambe le formazioni proveranno a passare il turno".

Cosa pensa dell'eliminazione della Lazio? "Credo che avrebbe potuto vincere e approdare in semifinale, però in questa settimana abbiamo visto gare incredibili. Anche in Champions. Il destino di una squadra può cambiare in pochi minuti, ma partite del genere insegnano tanto. La Lazio imparerà da questi errori".

La Roma ha compiuto un'impresa contro il Barcellona. Ha sentito i suoi ex compagni? "Non ho parlato con i miei ex compagni di squadra, ma nel calcio non c'è logica. Quando non hai gli argomenti per vincere una gara, diventa più difficile. Bisogna fare i complimenti alla Roma, ha fatto qualcosa di incredibile".

De Rossi può vincere la coppa con la Roma? "Il sogno c'è, è possibile. Tutte le squadre possono crederci e sognare di vincere la Champions. De Rossi è iconico per la Roma, è un leader e ha sempre dimostrato il suo carattere. Speriamo che la Roma possa continuare così, ha battuto il Barcellona ma ora ci sono da giocare partite ancora più dure".