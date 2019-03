Dopo Jadon Sancho, anche Tammy Abraham potrebbe lasciare l'Inghilterra per la Germania. Il giovane attaccante del Chelsea, grande protagonista quest'anno con l'Aston Villa dove ha già segnato 21 reti in campionato, potrebbe infatti scegliere la Bundes ed in particolare il Lipsia, club pronto a sborsare 22 milioni di euro per il suo cartellino.