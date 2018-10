Accuse a CR7, Fernando Santos: "Credo a ciò che ha detto, è innocente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct del Portogallo Fernando Santos, nell'odierna conferenza stampa, ha parlato anche delle accuse di stupro mosse a Cristiano Ronaldo: "Per prima cosa dico che personalmente appoggio sempre i miei giocatori. Ma non è una questione di solidarietà, semplicemente credo in ciò che il giocatore ha detto pubblicamente, ovvero che considera lo stupro un crimine abominevole e che si dichiara innocente da ogni accusa. Conosco molto bene Ronaldo e per questo credo pienamente in ciò che ha detto".