Achraf Hakimi nella storia: nuovo record assoluto di velocità in Bundes

Inter-Atalanta, incontro per Kulusevski. Marotta vuol chiudere per giugno

Incontro in corso fra Inter e Atalanta per Dejan Kulusevski. Marotta e Ausilio da tempo sono sulle tracce del classe 2000 di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Parma fino al termine della stagione e ora, secondo Sky Sport, stanno muovendo i primi passi concreti in tal senso....