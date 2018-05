Ad Arsenal: "La scelta di puntare su Emery è stata unanime"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Gazidis, amministratore delegato dell'Arsenal, ha parlato al sito ufficiale dei Gunners commentando la nomina del nuovo allenatore, Unai Emery: "Unai ha una straordinaria esperienza raggiunta nel corso della sua carriera, ha fatto crescere alcuni dei migliori giovani talenti in Europa e gioca un calcio entusiasmante che si adatta perfettamente all'Arsenal. Il suo approccio appassionato e i suoi valori dentro e fuori dal campo lo rendono la persona ideale per portarci in alto. Tanti erano interessati alla nostra panchina, ma la scelta di puntare su Emery è stata unanime".