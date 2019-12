© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adama Traoré, esterno d'attacco del Wolverhampton, è uno dei giocatori più in vista delle ultime settimane. A colpire, oltre alla sua crescita tecnica sul campo, è anche lo straordinario sviluppo fisico che ha messo in mostra negli ultimi due anni. Questo il pensiero dell'ex Barcellona all'emittente spagnola La Sexta: "La mia crescita fisica? Non faccio pesi. E' difficile da credere, ma non li faccio davvero. E' tutta genetica. Ovviamente faccio degli esercizi, ma il 'segreto' è che aumento il mio volume molto rapidamente. Da ex Barça, firmerei per il Real Madrid? Se dovrò andare al Real Madrid, lo farò. Il mio addio al Barcellona? "Col Barça c'è stato un fraintendimento. Il mio addio non è stato dei migliori, ma tengo i dettagli per me stesso. Se tornerò un giorno a giocare in Spagna? Perché no... ma prima mi sono promesso di diventare fra i migliori del campionato inglese".