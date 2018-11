AEK-Ajax, le immagini dei violenti scontri tra tifosi greci e olandesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo gli eventi che hanno portato al rinvio della finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, anche in Europa torna la violenza ultras legata a una partita di Champions League. Nella serata di ieri, ad Atene, sono andati in scena violenti scontri tra i tifosi di casa dell'AEK e gli ospiti dell'Ajax, presenti in Grecia per assistere alla partita che si disputerà questo pomeriggio alle 18.55. Questo il video postato sul profilo Twitter dello SportsCenter di ESPN: