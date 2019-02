© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'AEK Atene giocherà a porte chiuse le prossime due partite casalinghe in Europa a causa dei gravi incidenti provocati dai tifosi durante la sfida dei gironi di Champions contro l'Ajax. La Commissione di Etica e Disciplina della Uefa ha anche comminato al club greco una multa di 80.000 euro. Nel comunicato si parla inoltre dell'esclusione dalle competizioni europee per un anno: la sanzione però è sospesa per un "periodo di prova" di due stagioni.